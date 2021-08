Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices zeigen, dass sich die Emerging Markets-Regionen konjunkturell sehr unterschiedlich entwickeln, so die Analysten der DekaBank.



In Asien seien aufgrund steigender Ansteckungszahlen die Lockdown-Maßnahmen verschärft worden, was sich in einem Rückgang der Indices niederschlage. In Lateinamerika gewinne die Konjunkturerholung dagegen an Fahrt und die Unternehmensstimmung steige, während das Bild einer soliden Erholung in Mitteleuropa unverändert bleibe. Die konjunkturelle Erholung werde in Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa von hohen Inflationsraten begleitet, weshalb hier einige Zentralbanken bereits die Geldpolitik gestrafft hätten. In Asien seien die Inflationsprobleme geringer und die Konjunktursorgen größer. In China sei die Geldpolitik zuletzt sogar gelockert worden, indem die Mindestreservesätze gesenkt worden seien. (Ausgabe August 2021) (18.08.2021/ac/a/m)





