Paris (www.aktiencheck.de) - Das Gros der Schwellenstaaten weist weiterhin Wachstumsraten auf, von denen die meisten Industrieländer nur träumen können, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angesichts der weltweit weiterhin recht zahlreichen Unruheherde könnten die EM-Aktienmärkte auch in den kommenden Wochen und Monaten für weitere Korrekturen anfällig sein. Vor allem der zuletzt noch einmal brisanter gewordene Handelskonflikt zwischen den USA und China sei ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Schwellenländer-Börsen.Hinzu kämen einige hausgemachte Probleme wie etwa die Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul, die das Vertrauen der Investoren nicht gerade beflügelt haben dürfte. Mut mache jedoch unter anderem die vergleichsweise geringe Schuldenlast der aufstrebenden Volkswirtschaften, die - falls notwendig - Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung ermögliche. Und: Auf lange Sicht führe wohl ohnehin kein Weg an den Schwellenstaaten und deren Börsen vorbei. Wer das Risiko nicht scheue, könnte daher das derzeit niedrige Kursniveau schon zum Einstieg nutzen. (Ausgabe vom 17.05.2019) (20.05.2019/ac/a/m)