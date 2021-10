3. Wachsende Internetnutzung fördere Mobiltechnologie.



"Emerging-Market-Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Gaming und soziale Medien haben ihre Technologien weiterentwickelt und lokalisiert," sage Vine. "Dabei unterscheidet sich ihr Wachstum von dem der Unternehmen in den Industrieländern." Gaming werde beispielsweise rasch zu einer gängigen Unterhaltungsform, da immer mehr Spiele auch auf Mobilgeräten verfügbar seien. So sei Tencent aus China zu einem führenden Unternehmen am internationalen Gaming-Markt geworden. Allerdings rechne man zurzeit damit, dass der Staat mit neuen Vorschriften gegen Internetsucht bei Schülern und Studenten vorgehen wolle.



Tencent habe schnell reagiert und die Spieldauer sowie Kaufmöglichkeiten während des Spiels für Minderjährige begrenzt. "Tencent ist auch mit seinen WeChat-Miniprogrammen erfolgreich," ergänze Vine. Die geschützte Netzumgebung biete Nutzern Zugang zu allen angeschlossenen Unternehmen, ohne deren Apps herunterladen zu müssen. Über eine Million Apps seien mittlerweile in WeChat integriert.



4. Der Gesundheitssektor stehe vor hochgradigen Veränderungen.



"In den nächsten zehn Jahren könnten Chinas Biomedizin-Initiativen große Auswirkungen auf Anlagen im internationalen Pharmasektor und in China selbst haben," analysiere Vine. Demnach schließe China dort immer mehr zu den USA auf, bereits heute sei das Land der weltgrößte Medikamentenhersteller. Zugleich beginne China mit dem Export neuer Arzneien. Letztes Jahr habe BeiGene als erstes Unternehmen überhaupt eine Arzneimittelzulassung in den USA bekommen, die größtenteils auf in China erhobenen klinischen Daten beruht habe.



"China bemüht sich intensiv, höherwertige Gesundheitsprodukte herzustellen," stelle Vine fest. AstraZeneca aus Großbritannien könnte davon profitieren: Zurzeit erziele der Pharmakonzern 20% seines Umsatzes in China.



5. Banken, Versicherungen und Handelsplattformen würden für langfristige wirtschaftliche Entwicklung sorgen.



Wenn vom Finanzsektor die Rede sei, werde oftmals nur über Banken und Versicherungen gesprochen. Doch auch Handelsplattformen, die in Asien die Regel sind, würden stetiges Wachstum und Dividenden versprechen würden. "Dies gibt der Wirtschaft zusätzlichen Auftrieb," erläutert Vine. "Auch die Versicherungssegmente sind stark gewachsen, da diese vor allem von Chinas wachsender Mittelschicht und wohlhabenden Privatkunden genutzt werden."



Im Bankensektor wiederum hätten in Indien große private Institute ihre Gewinne gesteigert und Marktanteile gewonnen. Ihnen könnte es gelingen, einige der schwächeren Wettbewerber zu übernehmen. "Die HDFC Bank und die Kotak Mahindra Bank setzen beispielsweise neue Technologien ein, um im Zuge der Digitalisierung der indischen Wirtschaft schneller über Kredite zu entscheiden und mittels mobiler Apps Kunden auf dem Land zu erreichen," analysiere Vine. Dies biete Chancen für Investoren, am Wachstum weiterhin zu profitieren. (12.10.2021/ac/a/m)







