Wien (www.aktiencheck.de) - Während wir für etablierte Aktienmärkte auf Halbjahressicht durchaus optimistisch gestimmt sind, sehen wir Emerging Markets nach wie vor kritischer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aktuell würden die Analysten aber kaum Faktoren sehen, die dem chinesischen Aktienmarkt substantiellen Aufwind bescheren könnten. Ähnlich verhalte es sich mit der Türkei, wo zwar zuletzt einiges an politischem Risiko ausgepreist worden sei, der starke Einbruch der türkischen Wirtschaft und die anhaltenden strukturellen Probleme böten aus ihrer Sicht aber auf absehbare Zeit weiterhin keine Stützung für den Aktienmarkt.Für den russischen Aktienmarkt würden die Analysten Gefahren vonseiten der Geopolitik sehen. So bestehe eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass die zahlreichen Konfliktherde im Frühjahr eine härtere Gangart der USA in Sachen Sanktionen provoziere. So könnten neu begebene Staatsanleihen oder kleinere Staatsbanken sanktioniert werden. Abseits der genannten Faktoren spreche für Emerging Markets, dass diese im Hinblick auf ihre Bewertung im Vergleich zu etablierten Aktienmärkten mittlerweile günstiger erscheinen würden, wobei vor allem der MSCI EM EE mit einem KGV 2019f von 6,3 interessant erscheine. (Ausgabe vom 20.12.2018) (04.01.2019/ac/a/m)