Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (12.06.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Den Anfang mit der Berichterstattung machte im Mai die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF), so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Die Gesellschaft sei im ersten Quartal 2020 sowohl von der konjunkturellen Abkühlung in der Automobilindustrie als auch von den ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Die Umsatzerlöse seien gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 10,2% auf 396 Mio. Euro gesunken. Damit habe man aber deutlich besser abgeschnitten als die meisten Wettbewerber. Im selben Zeitraum sei die globale Fahrzeugproduktion um 23% zurückgegangen.Positiv habe sich bei ElringKlinger der Umsatz in Nordamerika entwickelt, wo die Erlöse zwischen Januar und März 2020 erneut um 4,1% hätten gesteigert werden können, während in Europa aufgrund der sich abschwächenden Konjunktur im Vergleich zum Vorjahr 12,4% weniger Umsatz generiert worden sei. In Asien-Pazifik, wo sich bereits im Berichtsquartal die ökonomischen Effekte aus der Coronavirus-Pandemie niedergeschlagen hätten, seien die Umsätze um 21,7% zurückgegangen.Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe bei ElringKlinger im ersten Quartal 2020 mit 45,8 Mio. Euro (Q1 2019: 34,8 Mio. Euro) erkennbar über dem Vorjahresniveau gelegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe um 9,6 Mio. Euro auf 16,0 Mio. Euro ebenso verbessert werden können. Dies sei vor allem auf die bereits im Vorjahr gestarteten Optimierungsmaßnahmen an den Standorten in Nordamerika zurückzuführen. Darüber hinaus habe sich das vom Vorstand konzernweit implementierte Sparprogramm und Effizienzsteigerungsprogramm positiv auf die Kostensituation ausgewirkt. Negative Ergebniseffekte, die im Berichtsquartal aus den Produktionseinschränkungen in Asien aufgrund der Coronavirus-Pandemie resultiert hätten, hätten dadurch überkompensiert werden können.Zudem habe das Ersatzteilgeschäft deutliche Abrufsteigerungen verzeichnet, da Kunden im Zuge der drohenden Krise ihre Lagerbestände optimiert hätten. Unterm Strich habe das Periodenergebnis zwischen Januar und März 2020 bei 1,6 Mio. Euro gelegen (Q1 2019: -1,1 Mio. Euro). Das entspreche einem Ergebnis je Aktie von 0,03 Euro, nach -0,02 Euro im Vorjahr. Der Cashflow habe wie in den vorangegangenen Quartalen erneut verbessert werden können: In den ersten drei Monaten 2020 habe der Free Cashflow noch bei -2,2 Mio. Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe er noch -19,3 Mio. Euro betragen. Die Nettoverschuldung habe somit in zwölf Monaten um knapp 200 Mio. Euro auf 603,1 Mio. Euro zum 31.3.2020 zurückgeführt werden können.Die Experten würden aktuell keine bestandsgefährdeten Risiken sehen und davon ausgehen, dass bereits zum Ende des zweiten Quartals eine deutliche Belebung des Absatzes spürbar werden dürfte, da viele Automobilproduzenten seit Juni wieder eine deutlich erhöhte Produktion laufen lassen würden. Die Experten würden jedoch viel Zeit benötigen, bis die Gesellschaft zur Dividendenfähigkeit zurückkehre.Aufgrund der niedrigen Unternehmensbewertung und der operativen Aufstellung halten die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. jedoch einen Verkauf der Aktie aktuell nicht für sinnvoll. (Ausgabe 06/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link