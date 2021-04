Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:



Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, NASDAQ OTC-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 44 Standorten weltweit. (29.04.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger: Ritterschlag für ElringKlinger und Manz - AktienanalyseRitterschlag für ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, NASDAQ OTC-Symbol: EGKLF) und Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF): Am 27. April hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Thomas Bareiß, gemeinsam mit der baden-württembergischen Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut, ElringKlinger und Manz jeweils einen Zuwendungsbescheid für ihre Batterie-Vorhaben im Rahmen des zweiten Batterie-IPCEI überreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.IPCEI sei die Abkürzung für "Important Project of Common European Interest". Dabei handle es sich um ein transnationales, wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse, das mittels staatlicher Förderung einen wichtigen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leiste.Bereits am 26. Januar 2021 habe die Europäische Kommission das von Deutschland koordinierte zweite europäische Großvorhaben zur Batteriezellfertigung mit dem Titel "European Battery Innovation - EuBatIn" genehmigt. Damit sei der Weg frei für die Förderung von elf Unternehmen mit Standorten in Deutschland durch das BMWi und von insgesamt 42 Unternehmen aus zwölf Mitgliedstaaten von ihren jeweiligen Regierungen. Ziel sei es, eine wettbewerbsfähige, innovative und nachhaltige Batterie-Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa aufzubauen.ElringKlinger werde durch die Entwicklung und Industrialisierung eines innovativen Zellgehäusedesigns zu einer wettbewerbsfähigen, europäischen Batteriewertschöpfungskette beitragen. Durch das neuartige Design würden die Bauteilanzahl und -komplexität dieser Zellgehäuse und der notwendige Verbrauch an energieintensiven Rohstoffen wie Aluminium und Kupfer reduziert. ElringKlinger werde so einen nachhaltigen Beitrag zur einer klimaneutralen, europäischen Batteriezellfertigung leisten.Der Manz-Konzern wiederum beabsichtige in seinem Projekt "Lithium-Batteriefabrik der Zukunft" hocheffiziente Maschinen und Prozesse zur vollautomatisierten Herstellung von Lithiumbatterien der Generationen 3 und 4 zu entwickeln. Die Herstellprozesse und die dazugehörigen Anlagen würden auf einem neuen, digitalisierten und kostengünstigen Geschäftsmodell basieren. Manz werde somit einen wirksamen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Batterieindustrie in Europa leisten. Für 2021 gehe der Vorstand aufgrund der insgesamt positiven Branchenaussichten in den für Manz relevanten Ländern und Märkten von einem geringen bis moderaten Umsatzanstieg und einer EBITDA-Marge im oberen, positiven einstelligen Prozentbereich aus. Aufgrund der hohen Auftragseingänge vor allem im Bereich Elektromobilität mutet die Prognose eher vorsichtig an, so Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link