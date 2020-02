Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

7,44 EUR +1,09% (20.02.2020, 11:26)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (20.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF), erhöht aber sein Kursziel von 5,30 Euro auf 6,40 Euro.Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 (u.a. Umsatz: 1,73 (Vj.: 1,70) Mrd. Euro; EBIT vor PPA: 63 (Vj.: 100) Mio. Euro) seien ergebnisseitig deutlich hinter den Analystenerwartungen (1,75 Mrd. Euro bzw. 70 Mio. Euro) zurückgeblieben. Dabei sei zu beachten, dass ElringKlinger in Q4/2019 einen Sonderertrag (9 Mio. Euro) generiert habe, den Diermeier in seinen Prognosen nicht berücksichtigt habe. Bezüglich der Zielerreichung (2019) sei das gleiche Muster wie im Vorjahr zu beobachten. Auf der Umsatzebene sei die Guidance übertroffen worden, der Margenausblick (EBIT-Marge vor PPA: 4% bis 5%) hingegen trotz eines Sondertrags (Ist: 3,7% (Vj.: 5,9%); bereinigt um Sondertrag: 3,2% (Vj.: 3,4%)) verfehlt.Aufgrund eines restriktiven Working Capital-Managements (Quote per 31.12.2019: 25%; 31.12.2018: 33%), der Investitionszurückhaltung sowie der Q4-Desinvestition sei es ElringKlinger gelungen, die Nettofinanzverschuldung spürbar zu reduzieren und trotz eines rückläufigen EBITDA den dynamischen Verschuldungsgrad zu verbessern (31.12.2019: 3,3; 31.12.2018: 3,7). Dieser liege aber nach Meinung des Analysten nach wie vor auf einem verbesserungswürdigen Niveau. Diermeier gehe daher nach wie vor für 2019 von einem Dividendenausfall aus. Die Potenziale beim Working Capital und den Investitionen sollten seines Erachtens mehrheitlich ausgereizt sein. Einen konkreten Ausblick auf 2020 habe der Automobilzulieferer noch nicht präsentiert. Insgesamt sei zu konstatieren, dass Verbesserungen erreicht worden seien, aber das strukturelle Profitabilitätsproblem Bestand habe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die ElringKlinger-Aktie weiterhin mit "verkaufen". (Analyse vom 20.02.2020)Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:7,46 EUR -1,19% (20.02.2020, 11:12)