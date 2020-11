Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

11,56 EUR +6,64% (13.11.2020, 11:13)



XETRA-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

11,50 EUR +3,05% (13.11.2020, 10:59)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol Deutschland ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht.



Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (13.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Börse reagierte erfreut auf die Nachrichten über die neuen Technologiepartnerschaften der ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) und bescherte der Aktie einen Kurszuwachs auf über 9 Euro, wie die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Eine Partnerschaft mit Airbus beinhalte die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, das in den kommenden Jahren zunächst luftfahrttaugliche Brennstoffzellenstacks entwickeln und validieren werde. In den Brennstoffzellenstacks entstehe durch eine Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie. ElringKlinger bringe die eigene Technologie in das Joint Venture ein und erhalte dafür zum geplanten Closing Ende 2020 eine Kompensation in Höhe eines niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags. Darüber hinaus werde der Konzern aus dem baden-württembergischen Dettingen dem neuen Gemeinschaftsunternehmen künftig die für die Entwicklung notwendigen Komponenten zuliefern.An dem Joint Venture werde ElringKlinger eine Minderheitsbeteiligung halten, die restlichen Anteile lägen bei Airbus. Über darüber hinausgehende Einzelheiten der strategischen Vereinbarung hätten beide Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die Experten würden davon ausgehen, dass ElringKlinger in Zukunft ein Mosaikstück bei den Plänen von Airbus zum Umstieg auf umwelt-freundlichere Antriebstechniken sein werde. Dies dürfte deutliche Vorteile mit sich bringen. Beispielsweise könnte man dadurch leichter Zugang zu Forschungsgeldern und Subventionen der EU-Regierungen erhalten. Schließlich sei Airbus ein staatlich dominiertes Unternehmen mit besten Verbindungen in die Politik.Außer mit Airbus habe ElringKlinger eine Kooperation mit dem französischen Automobilzulieferer PLASTIC OMNIUM, der zuletzt rund 7 Mrd. Euro Jahresumsatz erwirtschaftet habe, bekannt gegeben. Demnach würden die Dettinger 60% und PLASTIC OMNIUM 40% der Anteile an dem gemeinsamen Joint Venture EKPO Fuel Cell Technologies halten. In dieses Unternehmen werde ElringKlinger seine gesamten Vermögensgegenstände hinsichtlich Brennstoffzellenstacks einbringen. Die Produktionskapazität des Joint Ventures von zunächst bis zu 10.000 Stacks jährlich werde - abhängig von der Auftragslage - schrittweise ausgebaut. Dafür werde PLASTIC OMNIUM rund 100 Mio. Euro in das neue Unternehmen stecken. EKPO Fuel Cell Technologies strebe im Bereich der Brennstoffzellentechnologie bis zum Jahr 2030 einen Marktanteil von 10 bis 15% und damit einen Umsatz zwischen 700 Mio. und 1 Mrd. Euro an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: