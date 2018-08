Als stärkster DAX-Wert seien gestern die Aktien von Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) (+3,8%) aus dem Handel gegangen. Die präsentierten Q2-Zahlen und der bestätigte Ausblick seien positiv von den Investoren aufgenommen worden.



Auf wenig Begeisterung seien hingegen die Q2-Zahlen von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-5,6%) sowie jene von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) (-0,7%) gestoßen. Letzterer habe - trotz solider Zahlen und gehobenen Ausblickes - im Minus geschlossen.



Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) habe im nachbörslichen Handel kurzzeitig bis zu 2,9% verloren, nachdem das Unternehmen einen Gewinn unter Konsens vorgelegt habe.



Heute Morgen habe Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) leicht über und Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) im Rahmen der Erwartungen präsentiert. (08.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) schlossen gestern bei +11% und setzten sich damit an die Spitze des NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Kurssprung könne einerseits damit begründet werden, dass ein saudischer Staatsfonds einen Anteil von knapp fünf Prozent offengelegt habe und andererseits, dass CEO Elon Musk per Tweet angekündigt habe, das Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen. Das Angebot solle bei USD 420 je Aktie liegen. Die Transaktion sei auf die Zustimmung der Aktionäre angewiesen.