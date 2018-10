Xetra-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

100,50 EUR +0,25% (10.10.2018, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

100,00 EUR -0,43% (10.10.2018, 11:07)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

115,26 USD -0,16% (10.10.2018, 14:50, vorbörslich)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (10.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analyst Seamus Fernandez von Guggenheim Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Seamus Fernandez, Analyst von Guggenheim Securities, im Zuge einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Pharmasektor weisen die Analysten von Guggenheim Securities auf die beeindruckende Umsetzung der Unternehmensstrategie hin.Der Aktienkurs von Eli Lilly and Company dürfte nur begrenztes Abwärtsrisiko haben, so die Einschätzung des Analysten Seamus Fernandez. Hinsichtlich der Daten einer Phase 3-Studie mit tanezumab bestehe Neubewertungspotenzial.In ihrer Eli Lilly-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Guggenheim Securties die Coverage mit einem "buy"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 132,00 USD.Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: