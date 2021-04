Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe dem Antikörper-Medikament Bamlanivimab die Notfallzulassung für die Covid-19-Behandlung wieder entzogen. Es handele sich um einen von Eli Lilly entwickelten so genannten monoklonalen Antikörper, dessen Einsatz im November bedingt für die Behandlung von milden bis moderaten Covid-19-Erkrankungen zugelassen worden sei, wie die FDA am Freitag (Ortszeit) mitgeteilt habe.Nach der Auswertung weiterer Daten habe sich herausgestellt, dass Virus-Varianten gegen diesen Antikörper resistent seien und der Nutzen des alleinigen Einsatzes dieses Präparats nicht mehr größer sei als mögliche Risiken. Die Zulassungen für andere, auch kombinierte Antikörper-Präparate würden aber aufrechterhalten. In den USA seien solche Präparate schon länger im Einsatz, bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA würden derzeit Prüfverfahren laufen.Die Bundesregierung habe Ende Januar mitgeteilt, 200.000 Dosen entsprechender Präparate für 400 Millionen Euro gekauft zu haben. Laut dem Infektiologen Clemens Wendtner von der München Klinik komme zumindest Bamlanivimab aber in der Realität kaum in den Kliniken zum Einsatz. "Das ist nicht der Blockbuster, der ständig aus dem Apotheken-Schrank gezogen wird." Das Mittel dürfe nur ganz bestimmten Patienten verabreicht werden und könne eine schwere Immunreaktion bis zum allergischen Schock auslösen.Die Eli Lilly-Aktie reagiere mit einem leichten Minus. Der Titel stand bislang nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so die Expertin Marion Schlegel. Ebenfalls einen Antikörper-Cocktail im Angebot hätten Regeneron / Roche. Die Partner hätten zuletzt starke Studienergebnisse präsentieren können. Sowohl bei Roche als auch bei Regeneron bleibe DER AKTIONÄR zuversichtlich. (Analyse vom 19.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link