Zu dieser Art von Wirtschaftspolitik finde sich in Europa eine interessante Parallele: Die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Europa sei ein Pionier im Aufbau der Industrien für Wind- und Solarenergie gewesen und habe dabei mit Subventionen für eine hohe Binnennachfrage gesorgt. Aber die beiden Branchen hätten sich sehr unterschiedlich entwickelt. Eine Reihe europäischer Windenergieunternehmen wie Vestas (ISIN DK0010268606/ WKN 913769) und Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) sei heute weltweit tätig, auch wenn einige Komponenten mittlerweile in China hergestellt würden. Montagearbeiten sowie Forschung & Entwicklung und ein großer Teil der Wertschöpfung seien jedoch in Europa geblieben.



Im Solarenergiesektor erinnere man sich hingegen kaum noch an einst große Namen wie SolarWorld (ISIN DE000A1YCMM2/ WKN A1YCMM) und Q-Cells (ISIN DE0005558662/ WKN 555866). Es habe nur wenige Jahre gedauert, bis die Konzerne aufgrund der extremen Niedrigpreisstrategie Chinas Insolvenz hätten anmelden müssen. Auch der Rest der Wertschöpfungskette habe sich nach China verlagert. Heute würden 80 Prozent aller Solarpanels weltweit von chinesischen Firmen hergestellt.



Für diese unterschiedlichen Schicksale gebe es mehrere Gründe. Ein wichtiger sei, dass die Windräder aufgrund ihrer enormen Größe nur schwer transportiert werden könnten, während man für die Herstellung von Polysilizium, das zur Gewinnung von Solarenergie benötigt werde, möglichst günstigen Strom brauche. Aber seien die Experten nicht naiv: Natürlich könnte China dank der schieren Größe seines Binnenmarkts und seiner billigen Kohleenergie Elektrofahrzeugen dasselbe Schicksal bereiten wie der Solarenergie.



Das damit verbundene Risiko sei enorm: 5,8 Prozent der Beschäftigten der EU seien im Automobilsektor tätig. Allein in Frankreich seien es 210.000. Die Zahl sei bereits stark zurückgegangen, weil Frankreich seit 2004 fast ein Drittel seiner Arbeitsplätze in der Entwicklung und Fertigung von Elektrofahrzeugen verloren habe. Auch indirekt von der Branche abhängige Arbeitsplätze wären betroffen, was die bereits jetzt schwierigen sozialen Folgen der Deindustrialisierung weiter verschärfen dürfte.



In den USA und in China sei eine Flut von Elektrofahrzeug-Start-ups entstanden, wobei Start-up angesichts der zum Teil extrem hohen Bewertungen ein irreführender Begriff sei. Sie konnten den Hype um den Markt nutzen, um Werke zu finanzieren. Hinzu kämen einige vielversprechende und bereits etablierte Unternehmen wie Li Auto und Xpeng in China oder Rivian, Fisker und Lucid in den USA. In Europa, der Region, in der ein großer Teil der Automobilindustrie und ihre Ingenieure zu Hause seien, sei davon allerdings nichts zu spüren. Diese traurige Erkenntnis werfe die Frage auf, ob es in Europa an Unternehmergeist mangele und ob die Finanzierungsstrukturen zu schwach seien. Aber das betreffe nicht nur den Automobilsektor.



Die Europäische Kommission scheine diesem Risiko jetzt offensiver begegnen zu wollen und habe dafür den so genannten "Airbus der Batterien"-Plan ins Leben gerufen. Der französische Batteriespezialist Saft, der 2016 von Total (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) übernommen worden sei, wolle gemeinsam mit PSA (ISIN FR0000121501/ WKN 852363) im französischen Nersac ein Werk bauen. Es dürfte 2023 die Produktion aufnehmen, zunächst mit einer Kapazität von 8 Gigawattstunden (GWh) im Jahr.



Noch ermutigender sei Verkor, ein Start-up aus Grenoble, das mit der Unterstützung von Schneider Electric (ISIN FR0000121972/ WKN 860180) klotze, statt zu kleckern: Geplant sei eine Gigafabrik mit einer Jahreskapazität von über 16 GWh.



Allerdings sei Achtsamkeit geboten, um nicht die gleichen Fehler zu wiederholen, die bei der Solarenergie gemacht worden seien. Europa müsse sich den chinesischen Pragmatismus zum Vorbild nehmen, damit diese jungen Unternehmen wachsen könnten.



Die Klimaziele würden dafür ein gutes Argument liefern: Beim Übergang zur Elektromobilität sollte man nicht nur (wie jetzt) die CO2-Emissionen der Fahrzeugnutzung, sondern die des gesamten Produktlebenszyklus betrachten. Die Batterieherstellung habe daran einen großen Anteil. In China würden sich die - so berechneten - Emissionen der Elektromobilität auf 555 Gramm CO2/kwH belaufen. In Deutschland seien es 378 Gramm und in Frankreich nur 48 Gramm. Angesichts seines CO2-armen Energiemixes sollte Frankreich daher alles dafür tun, um bei der europäischen Wende hin zu sauberen Fahrzeugen eine Schlüsselposition einzunehmen. (09.12.2020/ac/a/m)





