Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (18.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Nicht nur das öffentliche Leben komme zum Erliegen, auch das sportliche. Große Turniere würden verschoben, Ligen ausgesetzt und Veranstaltungen verboten - so auch im E-Sports. Electronic Arts (EA) habe jüngst alle E-Sport-Turniere für Fifa und seine weiteren kompetitiven Spiele gestrichen. Dennoch habe die Aktie den gestrigen Handelstag mit 7,6 Prozent im Plus geschlossen.E-Sport sei für EA durch immer mehr Turniere ein immer wichtiger werdendes Geschäftsfeld. Analog zu den verschobenen nationalen Sportligen und internationalen Turnieren habe der Game-Entwickler nun die Apex Legends Global Series, die FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 Live Events und die Madden NFL 20 Championship Series abgesagt.Alle Online-Turniere, bei denen die Teilnehmer und EA-Mitarbeiter räumlich voneinander getrennt spielen könnten, würden weiterhin stattfinden. Doch aus der Corona-Krise könnten auch positive Möglichkeiten erwachsen. Denn durch die abgesagten sportlichen Großveranstaltungen wie die Europameisterschaft bestehe die Hoffnung, dass mehr Zuschauer auf E-Sports und die Onlineturniere aufmerksam würden.2020 sollten Schätzungen zufolge erstmals knapp 500 Millionen Menschen E-Sports-Veranstaltungen zuschauen. Der Umsatz solle dabei zum ersten Mal die eine Milliarde Dollar-Marke überspringen (davon 385 Millionen aus China und 253 Millionen aus den USA). Mit insgesamt 822 Millionen solle der Großteil der Erlöse des E-Sports-Marktes von Ausstrahlungsrechte und Sponsorships stammen.Für das laufende vierte Quartal rechne Electronic Arts mit einem konservativen Umsatz von 1,15 Milliarden Dollar und für das Gesamtjahr sollten 5,48 Milliarden Dollar Umsatz stehen. Im Fiskaljahr 2019 hätten Live-Services, also Online-Dienstleistungen und Mikrotransaktionen, 68 Prozent der Umsätze ausgemacht.Mit der Absage der E3, der weltweit wichtigsten Spielemesse für Neuankündigungen, und der Game Developers Conference würden dieses Jahr auch zwei der größten Branchenveranstaltungen entfallen. Im August solle, Stand heute, die gamescom in der Kölner Messe noch stattfinden. Mit über 370.000 Besuchern sei die gamescom die größte Spielemesse der Welt.Aktuell bleibe die Electronic Arts-Aktie auf der Watchlist. Durch die Konzentration auf das Online- und Mobile-Gaming oder eben E-Sports stehe dem zukünftigen Wachstum nicht einmal die Corona-Krise wirklich im Wege. "Der Aktionär" sei bei der Prognose für die Videospielbranche daher weiter positiv.EA-Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", die Favoriten sind Activision Blizzard, Take-Two und Tencent, so Thobias Quaß. (Analyse vom 18.03.2020)