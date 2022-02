Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ein Kauf.Electronic Arts habe mit seinen Q3-Zahlen aufgrund des Flops von "Battlefield 2042" die Analysten nicht zufriedenstellen, aber operative neue Rekorde feiern können. Die Aktie von Electronic Arts sei in einer ersten Reaktion nachbörslich dennoch knapp sechs Prozent nach unten gefallen. Zuversichtliche Aussagen des Managements im Rahmen des Earnings-Calls hätten die Anleger jedoch wieder etwas beruhigen können.Electronic Arts habe im Weihnachtsquartal seine Nettobuchungen zwar um 7,5 Prozent auf 2,58 Milliarden Dollar gesteigert, sei damit aber unter den Erwartungen der Analyten von 2,68 Milliarden Dollar geblieben. Auch der Gewinn je Aktie in Höhe von 3,20 Dollar habe die Schätzungen von 3,26 Dollar nicht übertreffen können.Direkt zu Anfang des Earnings-Calls habe CEO Andrew Wilson klar gestellt, woran es gehapert habe: "Battlefield 2042 hat unsere Erwartungen nicht erfüllen können". Er habe dabei auf die Schwierigkeiten hingewiesen, aus dem zwei Jahre andauernden Home-Office heraus einen ambitionierten AAA-Titel mit höherer Spielerzahl und neuen Spielmodi zu entwickeln. Keine zufriedenstellende Entschuldigung für die leidgeplagten EA-Anleger - aber Wilson habe angekündigt, die erste Season mit neuen Inhalten bereits Anfang August zu starten.Zudem habe Finanzchef Blake Jorgensen im Rahmen des Earnings-Calls ein beruhigendes Detail verraten: Im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende März) dürfte das "Battlefield"-Franchise weniger als zehn Prozent der gesamten Nettobuchungen beisteuern - im kommenden Geschäftsjahr sogar weniger als fünf Prozent.Electronic Arts habe ein schwaches Quartal sowie eine leicht unter den Erwartungen liegende Prognose abgeliefert. Was jedoch bleibe, sei die Gewissheit, dass das operative Geschäft einen Flop im wichtigen" Battlefield"-Franchise wegstecken könne und trotzdem Rekorde liefere."Der Aktionär" sehe neben den attraktiven Franchises (drei weitere "Star Wars"-Spiele angekündigt) auch die langfristigen Chancen im Mobile-Bereich (Mobile-Advertising, "Apex Legends: Mobile") als aussichtsreichen Kurstreiber für die Aktie von Electronic Arts.Angesichts der günstigen Bewertung sowie dem sich aufhellenden Sentiment bleibt das Gaming-Papier nach Zahlen ein Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)