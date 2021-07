Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

121,68 EUR -1,20% (26.07.2021, 15:32)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

144,99 USD +1,90% (23.07.2021)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (26.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) unter die Lupe.Die Aktie von Electronic Arts hänge mittelfristig zwar noch in einem Seitwärtstrend fest - doch gute Nachrichten würden für neuen Schwung sorgen. Nach einem Plus von 1,9 Prozent am Freitag könnte es auch künftig weiter nach oben gehen.Nach dem "EA Play Live 2021"-Event am Donnerstag, bei dem Electronic Arts in einem Stream einige Neuigkeiten angekündigt habe, hätten unterschiedliche Analysten die aktuelle Pipeline des Spielekonzerns gelobt."EA hat eine starke Pipeline an neuen Inhalten mit kreativen Innovationen und cleveren Spielmodi," habe es seitens der Analysten von BMO Capital Markets geheißen. Die Ankündigungen im Rahmen der EA Play Live 2021 würden laut BMO-Experten die Annahme unterstützen, dass der Spielekonzern im laufenden Geschäftsjahr die Erwartungen übertreffen sollte.So habe EA beispielsweiße eine Art Editor für sein im Oktober erscheinendes "Battlefield 2042 angekündigt, in dem sich neu aufbereitete Assets älterer Battlefield-Titel wie Karten oder Fahrzeuge beliebig miteinander verbinden lassen würden. Ein Redakteur des Spielemagazins GameStar habe hier in einem Video getitelt: "Battlefield 2042 wird das Remake, das ich immer wollte".Trotz der guten Nachrichten dürfte die EA-Aktie nach den Kursgewinnen vom Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt etwas leichter in den Handel starten. "Der Aktionär" gehe jedoch davon aus, dass Gaming-Aktien im zweiten Quartal besser als erwartet abschneiden dürften und dem gesamten Sektor Auftrieb verliehen dürften.Die obere Linie des mittelfristigen Seitwärtstrends bei rund 150 Dollar stelle zwar einen kräftigen Widerstand für die Aktie von EA dar, doch weitere positive News zu "Battlefield 2042" wie beispielsweise gute Vorverkaufszahlen könnten schnell für den Ausbruch sorgen.Anleger warten ab, bis der potenzielle Erfolgstitel den endgültigen Anstoß zu einem neuen Aufwärtstrend gibt und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2021)