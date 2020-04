Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Kostenpflichtige, digitale Zusatzinhalte in Videospielen würden einen immer größeren Teil des Umsatzes ausmachen. Bei Electronic Arts hätten Online-Dienstleistungen und Mikrotransaktionen 2019 mit 3,73 Milliarden Dollar für 68 Prozent der Konzernumsätze gesorgt. Nun weise die US-Prüfanstalt für Videospiele explizit auf das Vorhandensein von kostenpflichtigen Zusatzinhalten hin.Das US-Pendant zur deutschen Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), das Entertainment Software Ratings Board (ESRB), ergänze seine Altersfreigabe von Videospielen nun um den Hinweis auf bezahlbare Zusatzinhalte. Damit seien Videospiel-Publisher wie Electronic Arts (EA) oder Activision Blizzard verpflichtet, die digitalen Bezahlangebote zu kennzeichnen. Bislang erfahre der Gamer erst während des Spiels, ob es solche Zusatzinhalte gebe - gerade Kinder und Jugendliche würden dann Geld ausgeben.Spieler könnten beispielsweise für echtes Geld Loot-Boxen kaufen und würden zufällig ausgewählte virtuelle Gegenstände erhalten, deren Wert über, aber auch unter dem Geldeinsatz liegen könne. Die neue Ergänzung des Prüfsiegels komme, nachdem Loot-Boxen durch ihren Glücksspielcharakter immer stärker in Verruf geraten seien. Besonders betroffen sei das EA-Game "Star Wars Battlefront 2" gewesen.Nach dessen Release im Oktober 2017 habe EAs Aktie zwölf Prozent eingebüßt. Die Loot-Boxen seien dennoch erst im September 2019 komplett aus dem Spiel entfernt worden. Andere Gameschmieden hätten den kommerziellen Charakter dieser Zufallsinhalte auf nicht benötigte kosmetische Game-Inhalte, wie neue Kleidung für die Spielfigur, beschränkt. An die Stelle der digitalen Wundertüten seien Season-Pässe getreten, die nachträglich Spielinhalte ergänzen würden.Im Gamebereich bleiben für den "Aktionär" die Aktien von Activision Blizzard, Nintendo und Take-Two aussichtsreich, so Thobias Quaß. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link