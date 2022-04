NYSE-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

11,51 USD +2,68% (01.04.2022, 22:00)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. (03.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE-Ticker-Symbol: EGO) unter die Lupe.Eldorado Gold scheine mit der griechischen Regierung endlich einig zu sein, dass die neue Skouries-Mine gebaut werde. Vielleicht komme bald ein finanziell stark aufgestellter Konzern wie Centerra Gold auf die Idee, dass man Eldorado Gold übernehmen könnte. Ein auf diese Weise neu entstandener Konzern wäre einerseits auf die Assets in Nordamerika, andererseits auf die Projekte in Griechenland und in der Türkei fokussiert. Ein Zusammenschluss von Eldorado Gold und Centerra Gold wäre für beide Unternehmen eine Win-Win-Situation, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.04.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:10,148 Euro +0,08% (01.04.2022, 22:26)