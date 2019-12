Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. (06.12.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold-Aktienanalyse von Analyst Josh Wolfson von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse rechnet Josh Wolfson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, im Rahmen einer Ersteinschätzung nur mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung beim Goldminen-Betreiber Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE-Ticker-Symbol: EGO).Nach einer positiven Kursentwicklung in 2019 seien die positiven Aspekte von Eldorado Gold Corp. im Aktienkurs bereits ausreichend berücksichtigt, so die Analysten von RBC Capital Markets.Auf längere Sicht sehe das Chance/Risiko-Profil für Anleger ungünstig aus. Um das Portfolio des Unternehmens weiter zu entwickeln, dürfte der Kapitalverbrauch auch in Zukunft erhöht bleiben, urteilt Analyst Josh Wolfson.In ihrer Eldorado Gold-Aktienanalyse beginnen die Analysten von RBC Capital Markets die Coverage mit einem "underperform"-Rating und einem Kursziel von 6,50 USD.Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:6,50 Euro -0,76% (06.12.2019, 14:35)