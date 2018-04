Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

0,79 Euro +1,80% (06.04.2018, 17:04)



Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

0,80 Euro +2,43% (06.04.2018, 16:42)



NYSE Euronext-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

0,95 USD +0,10% (06.04.2018, 17:39)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Cosmos Chiu von CIBC World Markets:Laut einer Aktienanalyse bringt Aktienanalyst Cosmos Chiu von CIBC World Markets in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) nunmehr eine neutrale Sichtweise zum Ausdruck.Eine Analyse der Projekte Kisladag (Türkei), Skouries (Griechenland) und Lamaque (Quenbec) ergebe eine Wertprognose von 1,3 Mrd. USD. Das sei deutlich mehr als Eldorado Gold Inc. derzeit an der Börse wert sei.Die Bewertung der Eldorado Gold-Aktie befinde sich auf einem historischen Tief. Der Markt messe den Griechenland-Assets nur einen minimalen Wert zu. Analyst Cosmos Chiu weist auf die Möglichkeit einer Auslagerung des Griechenland-Geschäfts hin. Damit könnten Kisladag und Lamaque zu Akquisitionskandidaten werden.Um einer überarbeiteten Sum-of-the-parts-Bewertung sowie niedrigeren Bewertungsmultiplen infolge der geopolitischen Risiken Rechnung zu tragen, werde das Kursziel für die Eldorado Gold-Aktie von 1,70 auf 1,30 USD reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie: