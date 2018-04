Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Eisenerzpreis (62%-Erzgehalt) hat seine Achterbahnfahrt aus dem Jahr 2017 (Q4 2017: +2%; Q3 2017: +25%; Q2 2017: -36%; Q1 2017: +9%; Gesamtjahr: -11%) fortgesetzt, so die Analysten von Independent Research.



Seit dem Jahresbeginn 2018 liege er 10% im Minus. Die globale Rohstahlproduktion, der mit Abstand wichtigste Verwendungsbereich für Eisenerz, sei in den ersten beiden Monaten 2018 um 4% gestiegen und habe sich damit dynamischer als die Stahlnachfrageprognosen (BREE für 2018e: +1,3% y/y; worldsteel für 2018e: +1,6% y/y) entwickelt. Die Stahlpreise in China hätten zuletzt aufgrund der Ankündigung von US-Stahlimportzöllen nachgegeben. Zudem hätten die großen Eisenerzexporteure ihre Produktion auch wieder gesteigert. Die Analysten würden den Eisenerzpreis Ende 2018 bei 65,00 USD je Tonne sehen. (Investment Navigator Q1 2018) (20.04.2018/ac/a/m)









