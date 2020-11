Bonn (www.aktiencheck.de) - Das British Retail Consortium berichtete über eine weitere Belebung des britischen Einzelhandels in den vier Wochen vom 4. bis 31. Oktober, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Der Absatz von Lebensmitteln habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,0 Prozent erhöht, nachdem das Plus im September schon 5,4 Prozent betragen habe. Auch das Nicht-Lebensmittelgeschäft habe steigende Umsätze gezeigt. Im Oktoberzeitraum habe das Plus im Vergleich zum Vorjahr 5,0 Prozent nach 3,5 Prozent im September betragen. Allerdings müsse man hier zwischen stationärem und Onlinehandel differenzieren. Während das Online-Geschäft um 13,0 Prozent gewachsen sei, habe der stationäre Handel um 8,0 Prozent nachgegeben. Der Anteil des Onlinehandels am gesamten Umsatz im Nicht-Lebensmittelgeschäft liege inzwischen schon bei 42,3 Prozent, nach 31,7 Prozent vor Jahresfrist. Für den klassischen Nicht-Lebensmitteleinzelhandel wird die Luft zunehmend dünner und Umsatz- oder Gewinnwachstum scheinen nur noch in Ausnahmefällen generierbar, so Ulrich Stephan von Postbank Research. (11.11.2020/ac/a/m)





