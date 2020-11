Dennoch sei jetzt ein so genanntes W-Szenario sehr wahrscheinlich, da die Experten mit einem zweiten Rückgang der Wirtschaft rechnen würden. Im Sommer seien sie noch davon ausgegangen, dass ein zweiter Einbruch abgewendet werden könnte. Was die von ihnen erwarteten Auswirkungen auf das BIP der Eurozone betreffe, habe der anfängliche Rückgang in der ersten Hälfte des Jahres 2020 rund 15% des BIP betragen, gefolgt von einer starken Erholung im dritten Quartal, so dass die Wirtschaft derzeit um rund 4% schwächer sei als im vergangenen Jahr.



Die Experten von Aegon Asset Management gehen davon aus, dass die Gesamtauswirkungen der derzeitigen Lockdowns etwa 2% des BIP ausmachen werden. Die meisten Länder seien dabei, große Teile des Hotel- und Gaststättengewerbes zu schließen und in einigen Ländern werde der nicht lebensnotwendige Einzelhandel geschlossen. Ein Teil dieser Verkäufe werde sich online verlagern, aber die Gesamtaktivität werde wahrscheinlich zurückgehen. Es werde auch indirekte Auswirkungen geben, da Unternehmen und Verbraucher ihre Ausgaben zurückstellen würden. Die Sparquoten der Haushalte würden daher voraussichtlich länger auf hohem Niveau bleiben. Die finanzielle Unterstützung durch den Staat werde diese Auswirkungen teilweise ausgleichen, allerdings seien die Regierungen aufgrund von Bedenken über steigende Staatsschulden weniger großzügig geworden.



Diese zweite Welle werde aufgrund länger anhaltender Schäden am Wirtschaftsgefüge auch zu einer verschobenen vollständigen Erholung führen, da ein Anstieg der Zahlungsausfälle und der Langzeitarbeitslosigkeit einen Teil der Wirtschaft ins Abseits drängen werde. Daher erwarten die Experten von Aegon Asset Management nicht, dass sich die Wirtschaft der Eurozone vor Ende 2022 auf das Niveau vor der Pandemie erholt. (12.11.2020/ac/a/m)





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Die Beschränkungen, die derzeit verhängt werden, sind für die Wirtschaft weniger schädlich als die der ersten Phase, da sich viele Sektoren an die veränderten Bedingungen angepasst haben, so Jacob Vijverberg, Portfolio Manager Diversified Income Strategies bei Aegon Asset Management, in seinem Kommentar zu der zweiten Runde des Lockdowns und einer W-förmigen Erholung.Zudem würden weniger Unsicherheit und Angst als während der ersten Welle herrschen. Da mehrere asiatische Länder bei der Eindämmung des Virus und der Begrenzung der wirtschaftlichen Auswirkungen erfolgreicher gewesen seien, werde auch eine gewisse Unterstützung durch wachsende Exporte nach China und in andere asiatische Länder erwartet.