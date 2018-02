Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch im jüngst begonnenen Jahr des Hundes bleibt die Wirtschaftsaktivität im Reich der Mitte auf einem mehr als auskömmlichen Niveau, so die Analysten der NORD LB.



Darauf sollten nach nach Auffassung der Analysten die in der kommenden Handelswoche zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerumfragen hindeuten. Der Indikator für das verarbeitende Gewerbe, der von den Statistikbehörden in Peking gemeinsam mit der China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) erhoben werde, dürfte sich im Berichtsmonat Februar im expansiven Bereich behaupten können. Nach technischer Auslegung würde damit noch insgesamt eine anziehende Dynamik angezeigt. In der Detailbetrachtung würden die Analysten den Fokus der Aufmerksamkeit insbesondere auf die Differenzierung nach Unternehmensgröße lenken. Hier würden sie durchaus eine Stimmungseintrübung bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben im Reich der Mitte befürchten. Diese dürften schließlich besonders stark die Auswirkungen einer weniger expansiven Kreditvergabe zu spüren bekommen. Schon fast ausgelassen sollten hingegen die Dienstleistungsunternehmen bleiben. Beim Non-Manufacturing PMI würden die Analysten auch im Februar mit einem starken Ergebnis rechnen und einen Indexstand von 55,0 Punkten prognostizieren. (23.02.2018/ac/a/m)





