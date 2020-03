Bonn (www.aktiencheck.de) - Es scheint, als habe Corona der Stimmung unter europäischen Unternehmen noch nicht substanziell geschadet, so die Analysten von Postbank Research.Bei der Interpretation der Daten sei aber nach wie vor Vorsicht angebracht. Die jüngste Ausbreitung des Coronavirus in Europa sei in den Februar-Daten noch gar nicht berücksichtigt. Auch sei der Einkaufsmanagerindex durch die vermeintliche Verbesserung der Teilkomponente für die Lieferzeiten, die in Wirklichkeit Folge einer Beeinträchtigung von Lieferketten durch die Epidemie sei, nach oben verzerrt. Erst die kommenden Monate würden zeigen, inwieweit die europäische Wirtschaft durch das Virus tatsächlich beeinträchtigt werde.Auch in den USA halte die Unternehmensstimmung dem Coronavirus noch Stand. Der ISM-Index habe nach einem überraschend starken Anstieg zu Jahresbeginn im Februar zwar leicht nachgegeben, liege mit 50,1 Punkten aber noch ganz knapp im expansiven Bereich. Der Euro habe gestern seine Erholung zum US-Dollar weitgehend unbeeindruckt von den neuen Daten fortgesetzt. (03.03.2020/ac/a/m)