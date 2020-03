Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die Eurozone im März erfassten erstmals den Zeitraum der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus in Europa, so die Analysten von Postbank Research.



Damit sei nicht die Frage gewesen, ob, sondern wie stark die Indikatoren nachgeben würden. Während die Stimmung im Dienstleistungssektor, der besonders von den Shutdown-Maßnahmen betroffen sei, regelrecht eingebrochen sei, habe sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe vergleichsweise moderat eingetrübt, in Deutschland von 48,0 auf 45,7 Punkte, in der Eurozone von 49,2 auf 44,8 Zähler. In den USA und Großbritannien, deren Regierungen lange Zeit den Eindruck zu vermitteln gesucht hätten, von Corona weniger betroffen zu sein als andere Länder, habe sich ein ähnliches Bild ergeben.



Mit Blick auf die Aktienmärkte könnten die Zahlen aber ein Signal für eine Bodenbildung sein: Berechnungen der Deutschen Bank zufolge entspreche ein Niveau von 40 Punkten einem DAX-Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 22 Prozent und einem EURO STOXX-Rückgang von 30 Prozent. Nach der kräftigen Kurserholung gestern stehen wir aktuell bei minus 15 Prozent beziehungsweise minus 19 Prozent, das bisherige Tief in dieser Krise lag bei minus 28 sowie minus 30 Prozent, so die Analysten von Postbank Research. Vergleichbare Berechnungen würden sich auch für die USA und Großbritannien ergeben. Vorsicht sei aber angebracht, seien doch angesichts der zunehmenden Stilllegung der wirtschaftlichen Aktivitäten weitere Rückgänge der Indikatoren in den kommenden Monaten nicht ausgeschlossen. (25.03.2020/ac/a/m)



