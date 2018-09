Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den Einkaufsmanagern im Verarbeitenden Gewerbe hat sich im August in Europa sehr gemischt präsentiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Unterdessen habe sich auch außerhalb der Eurozone ein uneinheitliches Bild bei den PMIs abgezeichnet. So sei der PMI in der Schweiz um fast drei auf 64,8 Punkte geklettert und habe damit der jüngsten Aufwertung des Schweizer Frankens getrotzt. Dagegen habe sich in Großbritannien die gestiegene Furcht vor einem Scheitern der "Brexit"-Verhandlungen bemerkbar gemacht und den PMI auf ein neues 2-Jahrestief bei 52,8 Punkten gedrückt.Trotz der uneinheitlichen Tendenzen über die verschiedenen Länder hinweg seien die PMI-Daten im Rahmen der Markterwartungen geblieben und hätten daher keine signifikanten Kursbewegungen nach sich gezogen. (04.09.2018/ac/a/m)