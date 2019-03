Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungslage im Verarbeitenden Gewerbe hat sich in der Eurozone zuletzt massiv eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das aktive geldpolitische Gegensteuern der EZB und anderer Notenbanken in den letzten Wochen dürfte aber zumindest für ein wenig mehr Optimismus sorgen. Daher würden die Analysten für die heutige Vorabschätzung mit einem Anstieg des PMI auf 49,8 Punkten im März rechnen. Auch im Dienstleistungssektor, der sich allgemein etwas robuster präsentiere, würden sie einen minimalen Anstieg des PMI um 0,1 auf 52,9 Punkte sehen. Mit einem deutlichen Anziehen der Konjunkturdynamik in der Eurozone in den kommenden Monaten wäre jedoch auf Grundlage dieser Entwicklungen kaum zu rechnen.In einem zuletzt von geldpolitischen Entscheidungen und politischen Unsicherheiten geprägten und damit sehr volatilen Finanzmarktumfeld dürften die PMI-Daten heute nur geringe Kursreaktionen hervorrufen. (22.03.2019/ac/a/m)