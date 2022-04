Das Fazit habe Bestand: Die Wachstumsstory bei Einhell sei intakt. Im laufenden Jahr dürfte beim Umsatz die Milliarden-Marke (Vorjahr: 927 Millionen Euro) geknackt und ein Gewinn je Aktie von 17 Euro (2021e: 15,50 Euro) erzielt werden. Mit einem 2022er KGV von 11 dürfte die Aktie daher schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen und Kurs auf die alten Höchststände nehmen.



Nicht nur Heimwerker und Gartenfreunde können ihr Depot mit der Einhell-Aktie unter Strom setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Werkzeuge ohne Kabel würden in Heim und Garten boomen. Einhell habe die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und nehme mit seiner Power-X-Change-Produktreihe bei vielen Akkuwerkzeugen eine markführende Rolle ein. Die Nachfrage sei entsprechend groß - nach den Produkten und nach der Aktie. Die Prognosen für 2022 seien daher bereits hochgesetzt worden.Einhell habe im ersten Quartal 2022 Umsätze in Höhe von 290 Millionen Euro (Vorjahr: 229,6 Millionen Euro) erzielen können. Die neu akquirierte Tochtergesellschaft Outillages King Canada sei seit 1. März 2022 erstmals in den Umsätzen mit 3,3 Millionen Euro enthalten.Aufgrund dieser positiven Entwicklung und der sehr guten Auftragslage erhöhe der Konzern seine Prognose zum organischen Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand gehe nun davon aus, dass ein organischer Umsatzzuwachs am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne zwischen fünf und zehn Prozent erreicht werden könnte - also einen Umsatz von rund 1,02 Milliarden Euro. Zusätzlich würden durch die Outillages-Übernahme weitere 30 Millionen Euro für 2022 prognostiziert. Am Ende solle dabei auch mehr Gewinn erzielt werden, die Prognose für die EBT-Marge sei von rund 8,5 Prozent auf 8,5 bis 9,0 Prozent erweitert worden.Ebenfalls interessant:- Die Situation am Beschaffungsmarkt bleibe dem Vernehmen nach weiter angespannt. Einhell habe hier mit entsprechender Erhöhung der Lagerbestände vorgesorgt.- Auswirkungen der inflationären Tendenzen auf die Nachfrage der Endverbraucher seien aktuell noch nicht zu beobachten, könnten aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.Der Vorstand gehe mittel- bis langfristig von einer weiterhin sehr positiven Geschäftsentwicklung aus und treibe die strategischen Ziele wie den Ausbau der Power X-Change-Plattform und den Aufbau der Marke Einhell sowie die internationale Expansion weiter stark voran."Aktionär"-Leser würden wissen: Das Kernelement des Einhell-Konzepts (Power X-Change-Plattform) sei eine Masterbatterie, die mittlerweile in über 200 Werkzeugen und Gartengeräten eingesetzt werden könne. Neben deutlich mehr Freiheit bei der Arbeit sorge dieses System am Ende für eine deutlich höhere Kundenbindung. Die Margen bei den Akkus seien dabei deutlich niedriger als bei den Geräten, bei denen eine ähnliche Marge wie mit kabelgebundenen Werkzeugen erzielt werden könne. Deren Umsatzanteil solle daher weiter ausgebaut werden. In den Hobbywerkstätten und Gartenhütten würden noch genug kabelgebundene Geräte auf ihren Austausch warten.