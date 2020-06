Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

61,20 EUR -1,29% (12.06.2020, 13:29)



Xetra-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

61,60 EUR -0,32% (12.06.2020, 14:53)



ISIN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

DE0005654933



WKN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

565493



Ticker-Symbol Einhell Germany-Vorzugsaktie:

EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca.550 Millionen Euro. (12.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":"Dank" Corona wächst die Lust aufs Heimwerken, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Dies zeige sich unter anderem an der Prognoseanhebung der Hornbach Baumärkte für das laufende Geschäftsjahr. Ein Profiteur dieser Entwicklung könnte Einhell Germany (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) sein, deren Produkte man vorwiegend in Bau- und Gartenmärkten finde. Ein Wiedereinstieg in die Aktie - die die Analysten vor ziemlich genau fünf Jahren zum ersten Mal bei Kursen um 32 Euro besprochen hätten und die dann später durch den nachgezogene Stop-Loss bei 57 Euro gefallen sei - könnte sich lohnen.Einhell stelle Produkte aus den Bereichen Garten und Freizeit, Auto und Werkstatt sowie Haustechnik her und beliefere insbesondere Einzelhändler, Versandhäuser, Warenhäuser und Großmärkte. Die Sparten "Werkzeug" sowie "Garten & Freizeit" würden den Großteil des Umsatzvolumens ausmachen. In den Bereichen Gewächshäuser, Heißluftgeneratoren sowie Garagentoröffner strebe Einhell die Marktführerschaft an.Der Konzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 einen Rekordumsatz mit 605,7 Mio. Euro gegenüber 577,9 Mio. Euro im Vorjahr erzielt. Das Vorsteuerergebnis von 32,5 Mio. Euro habe dabei das drittbeste Ergebnis der 55-jährigen Firmengeschichte dargestellt. Der Konzernjahresüberschuss nach Minderheiten habe sich auf 24,3 Mio. Euro oder 6,4 Euro je Aktie belaufen. Damit sei es ein Leichtes, die avisierte Dividende von 1,40 Euro je börsennotierter Vorzugsaktie auszuschütten. Die Dividende werde nach der Hauptversammlung am 19. Juni ausbezahlt.Wer wie die Redaktion der "AnlegerPlus News" daran glaubt, dass Einhell als Gewinner aus der Krise hervorgehen wird, findet bei Kursen bis 65 Euro ein interessantes Einstiegsniveau. Dies entspreche einer Börsenbewertung von 245 Mio. Euro. Das mittelfristige Kursziel siedle die Redaktion bei 90 Euro an, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 50 Euro platziert werden. (Ausgabe 06/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link