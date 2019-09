Werfe man einen genaueren Blick auf die Wall Street, so lasse sich erkennen, dass dort die Wertentwicklung von gerade einmal drei Sektoren getragen worden sei. Während diese neue Rekordwerte markiert hätten, sei der breite Markt seit dem 18. Januar 2018 nicht wirklich von der Stelle gekommen. Dabei handle es sich um langlebige Konsumgüter (Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866)), Informationstechnologie und Versorger. Sehe das noch nach einem Bullenmarkt aus? Nicht unbedingt. Und stimme das Bild von der Party an den Aktienmärkten? Für mich eher nicht, wenn man die regionalen und branchenspezifischen Besonderheiten berücksichtigt, so Roberto Rossignoli, Portfoliomanager beim digitalen Vermögensverwalter Moneyfarm, weiter.



Doch welche Botschaft würden die Börsen damit geben? Vor allem die, dass es eine ganze Reihe von Unsicherheiten gebe, die - abgesehen von den üblichen Verdächtigen, nämlich den FAANG-Werten - offenbar schon in die Kurse eingepreist worden seien. Die Notenbanken könnten über die Geldpolitik zwar womöglich kurzfristig Volatilitäten glätten, würden sich aber die Unternehmensdaten und das makroökonomische Umfeld verschlechtern, könnten sie jedoch nicht mehr viel nachlegen. Es möge ihnen zwar noch gelingen, kurzfristig die Stimmung aufzuhellen, auf längere Sicht sei aber alleine das Wachstum wichtig.



Nämlich zunächst, ob die US-Aktienmärkte anfangen würden, sich schlechter als andere Börsen zu entwickeln. Darauf würde Portfoliomanager Rossignoli angesichts der Historie jedoch nicht schließen. Denn letztlich hätten die US-Aktien die Papiere aus dem Rest der Welt deswegen übertroffen, weil die Gewinne der Unternehmen aus den USA in den vergangenen Jahren wesentlich stärker gewachsen seien (6,6% p.a. Gewinnwachstum in den vergangenen fünf Jahren gegenüber 1,33% in der EAFE-Region und einem Minus von 1,74% in den Schwellenländern). Viel von diesem Vorsprung sei zwar auf den Sprung im ersten Quartal 2018 zurückzuführen, als sich die Erleichterungen durch die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump vollständig in den Zahlen der Unternehmen manifestiert hätten. Aber auch das zähle als Gewinnwachstum. Und selbst bei einer Betrachtung, die diesen Effekt außer Acht lasse, habe die "US Inc." andere Regionen hinter sich gelassen.



Die zweite Frage laute, ob die weltweiten Aktienmärkte in den kommenden Monaten unter Druck kommen würden. Bei der Antwort tendieren wir zu einem "Ja", so Roberto Rossignoli von Moneyfarm weiter. Heiße das aber auch, dass Investoren unter anderem wegen der globalen Unsicherheiten schleunigst die Aktienquote reduzieren sollten? Hierzu gebe es sicher unterschiedliche Auffassungen. Dessen ungeachtet lasse sich aber wohl übereinstimmend sagen, dass Aktien derzeit noch weit davon entfernt seien, extrem teuer zu sein. Auch die Wahrscheinlichkeit eines so genannten Mean-Reversion-Effekts, einer Mittelwertrückkehr, nach unten sei derzeit eher niedrig, verglichen mit dem vergangenen Jahr. Außerdem seien die Bewertungen und Aussichten für Anleihen noch deutlich unerforschter, als dies bei Aktien der Fall sei. Daher sei die größte Gefahr für die Kapitalmärkte Rossignolis Ansicht nach eine weniger "taubenhaft" als erwartet agierende US-Notenbank. Denn der einzige Makro-Treiber, bei dem die Kapitalmärkte zu optimistisch seien, sei die Höhe der Zinssenkungen durch die Federal Reserve - doch genau dort sei Platz für negative Überraschungen. Als eine Abhilfe für Investoren, insbesondere in der aktuellen Marktphase, könne ein sorgsames Portfoliomanagement mit einem Fokus auf aktivem Risikomanagement und einer durchdachten Anlageaufteilung betrachtet werden. (03.09.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Derzeit weisen viele Kommentatoren auf ein seltsam anmutendes Phänomen an den Kapitalmärkten hin: Während inverse Zinskurven an den Anleihemärkten auf eine Konjunkturabschwächung deuteten, wird gleichzeitig an den Aktienmärkten so gefeiert, als ob es keinen Morgen gäbe, so Roberto Rossignoli, Portfoliomanager beim digitalen Vermögensverwalter Moneyfarm.Doch stimme dieses Bild überhaupt? Die Aktienwelt bestehe tatsächlich aus drei Teilen: Dem US-Aktienmarkt, den Aktienmärkten in den Schwellenländern und der EAFE-Region aus Europa, Asien/Australien und dem Nahen Osten, die damit faktisch die entwickelten Aktienmärkte ohne die USA umfasse. Seit dem Höhepunkt am 18. Januar vergangenen Jahres hätten dies EAFE-Börsen rund 17% verloren, in den Schwellenländern sei es gar um fast 25% nach unten gegangen, während sich die Kurse an der Wall Street auf dem Rekordniveau gehalten hätten. Zwar seien bei dieser Betrachtung die Dividendenausschüttungen nicht berücksichtigt, dessen ungeachtet entsprächen die Daten aber immer noch der Definition eines Bärenmarkts. Das tatsächliche Duell sei also nicht das der entwickelten gegen die aufstrebende Welt gewesen, sondern das der USA gegen den Rest der Welt.