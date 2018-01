Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Um es offen auszusprechen: Die Ausgangslage auf der Edelmetall- bzw. Rohstoffseite gestaltet sich zum Jahreswechsel 2017/18 herausfordernd, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Toleranzgrenze gegenüber weitergehenden Kursverlusten falle besonders bei Gold und Silber mager aus. Zu dem Lichtblick schlechthin könnte sich im neuen Jahr der Faktor "Saisonalität" entwickeln. Schließlich bringe das US-Zwischenwahljahr regelmäßig dynamische Kursgewinne bei den Edelmetallen. In der Summe seien zwar beim Goldpreis temporäre Rücksetzer bis rund 1.100 USD möglich - letztlich würden die Analysten eine solche Schwäche aber als Kaufgelegenheit ansehen. Auf der Rohstoffseite sei beim breiten CRB-Index der gleiche untere Umkehrprozess im Gang wie vor einem Jahr. Für einen Befreiungsschlag sei unverändert ein Sprung über die Marke von 200 Punkten notwendig. Am besten sehe charttechnisch indes der Ölpreis aus, der 2018 nach einer Verschnaufpause von der abgeschlossenen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation weiter profitieren sollte. Insgesamt erinnere den Analysten die diffuse Gemengelage an den alten Bergmannsspruch: "Vor der Hacke ist es dunkel!" Im neuen Jahr werde deshalb immer wieder ein Abgleich mit dem Jahresausblick notwendig sein. (05.01.2018/ac/a/m)