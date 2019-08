Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) kam es in den vergangenen Wochen zunächst zu einer umfassenden Rally bis 885 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend sei der Kursverlauf zurückgerutscht und habe den steilen mehrwöchigen Aufwärtstrend durchbrochen. Nach einer leichten Zwischenerholung sei am Dienstag zeitweise wieder verstärkter Verkaufsdruck aufgekommen.



Bisher zeige sich bei Platin die Ausbildung einer kleinen bullischen Flaggenformation. Spielraum biete sich darin noch bis in den Bereich 832 USD, bevor dort auch der mittelfristige Aufwärtstrend wieder nach oben schieben sollte. Gelinge der Ausbruch über die 870 USD, könnte bereits ein Anstieg bis 8885 USD und später in Richtung 915 USD eingeleitet werden. (14.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



