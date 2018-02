Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein schwacher US-Dollar gibt den Edelmetallpreisen seit gestern Nachmittag Rückenwind, so dass Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wieder auf 1.350 USD je Feinunze gestiegen ist, so die Analysten der Commerzbank.



Heute werde in den USA die offizielle Arbeitsmarktstatistik für Januar veröffentlicht. Die ADP-Daten vom Mittwoch würden gute Zahlen erwarten lassen. Dies könnte den Goldpreis über einen stärkeren US-Dollar belasten. China habe im letzten Jahr wieder deutlich mehr Gold nachgefragt. Laut Angaben des Verbands der chinesischen Goldproduzenten (CGA) sei die Goldnachfrage im letzten Jahr um 9,4% auf 1.089 Tonnen gestiegen. Vor allem die Schmuck- und Barrennachfrage hätten sich stark gezeigt (+10,4% bzw. +7,3%). Die von der CGA berichteten Zahlen würden deutlich über der Schätzung des World Gold Council (WGC) liegen. Dieser habe für China für 2017 eine Goldnachfrage von 850 bis 950 Tonnen unterstellt. Der WGC präsentiere seine Daten nächste Woche. Im Gegensatz zur Nachfrage sei die chinesische Goldproduktion im letzten Jahr um 6% auf 426 Tonnen gefallen. Dies sei laut der CGA Minenschließungen und dem Entzug von Abbaurechten geschuldet.



Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) und Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) seien von Gold gestern mit nach oben gezogen worden, wobei Palladium stärker als Platin zugelegt habe. Daten zu den Fahrzeugverkäufen in den USA seien dabei weitgehend ignoriert worden. Denn der US-Fahrzeugmarkt sei schwächer in das neue Jahr gestartet. Gemäß Daten der Ward's Automotive Group sei die saisonbereinigte und annualisierte Verkaufsrate im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% auf 17,07 Mio. Fahrzeuge gefallen. Der Rückgang sei auch etwas stärker ausgefallen als erwartet. (02.02.2018/ac/a/m)







