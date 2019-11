Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) rutschte in den vergangenen Monaten leicht nach unten, nachdem bei 1.555 USD ein kleines Doppeltop ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seitwärts sei es in den vergangenen Wochen zum Ausbruch aus dem Korrekturtrend gekommen. Die Ausbruchsbewegung habe allerdings an der Hürde bei 1.517 USD gestoppt, sodass ein Rücklauf direkt eingesetzt habe.



Die bei 1.480 USD liegende Unterstützung könnte direkt wieder nach oben schieben. Bis 1.517 USD könne Gold dabei aber neutral bewertet werden. Gelinge der Anstieg über diese Hürde, würde sich der Weg in Richtung 1.555 USD öffnen. Unterhalb der 1.480 USD drohe alternativ ein Rückfall in Richtung 1.439 USD. (07.11.2019/ac/a/m)

