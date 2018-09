Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) präsentierte sich zuletzt von allen vier Edelmetallen mit Abstand am schwächsten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Abwärtstrend seit Juni sei voll intakt. Sämtliche Erholungsversuche seitens der Käufer seien bislang wieder abverkauft worden. So auch am vergangenen Donnerstag und am Freitag. Nun würden die Jahrestiefs mit großen Schritten näher rücken.



Bei 13,90 USD bestehe die nun die letzte Chance und auch dringende Notwendigkeit seitens der Käufer eine Stabilisierung im Kurs herbeizuführen. Falle der Silberpreis unter diese Marke, wäre der mehrmonatige Abwärtstrend bestätigt. In diesem Fall lasse sich nur mehr das Mehrjahrestief bei 13,60 USD als Unterstützung nennen. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte die nächste Verkaufswelle nach sich ziehen. Um das Chartbild wieder etwas freundlicher zu gestalten, müsste der Silberpreis über das Zwischenhoch bei 14,35 und damit auch den beschriebenen Abwärtstrend ansteigen. Dann ließe sich zumindest Potenzial auf 14,85 USD ableiten. (17.09.2018/ac/a/m)