Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) sah zu Wochenbeginn noch deutlich angeschlagen aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Edelmetall habe sich aber in der Folge stabilisiert und versuche zum Wochenschluss den Ausbruch aus der mehrtägigen Range mit Kursen über 14,35 USD. Sollte dieses Signal in der kommenden Woche bestätigt werden, besitze das Edelmetall Erholungspotenzial.



Auch wäre in diesem Fall der seit Juni intakte Abwärtstrend zur Oberseite verlassen. Der Kreuzwiderstand aus mehreren Hochs und dem EMA50 bei 14,85 USD stelle ein kurzfristiges Ziel dar. Etwas darüber warte bei 15,19 USD der nächste charttechnische Widerstand. Etwas weiter gedacht könnte der laufende Anstieg Teil des Kopfes einer inversen S-K-S werden. Hierfür müssten aber die nächsten Kursmuster abgewartet werden. Auf der Unterseite biete das Tief bei 13,90 USD Halt. Gehe es darunter, läge die nächste Unterstützung bei 13,60 USD. (21.09.2018/ac/a/m)