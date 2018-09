Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) scheiterte in der Vorwoche wiederholt an der technischen Hürde bei 14,35 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In dieser Woche würden es die Käufer etwas besser machen, großes Aufwärtsmomentum komme bislang aber nicht auf. Es schwebe die Gefahr eines Fehlausbruchs zur Oberseite im Raum, wenn die Bullen nicht so langsam nachlegen würden.



Die Entscheidungsmarke bleibe zunächst bei 14,35 USD. Je mehr sich das Edelmetall von diesem Kurslevel aus nach oben lösen könne, desto wahrscheinlicher werde eine Fortsetzung der Erholung auf 14,72 (EMA50), 14,85 und 15,19 USD. Zumindest die Abwärtstrendlinie seit Juni sei inzwischen signifikant überschritten worden. Falle das Edelmetall wieder unter den Abwärtstrend zurück und gebe es auch die Unterstützung bei 13,90 USD auf, wäre die Bodenbildung einmal mehr gescheitert. Das Tief bei 13,60 USD würde in diesem Fall das nächste Ziel darstellen. (27.09.2018/ac/a/m)