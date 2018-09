Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem scharfen Einbruch unter die Unterstützung bei 806 USD setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) fort und drückte den Wert vorübergehend sogar unter die Zielmarke bei 775,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch ausgehend von 752 USD sei es den Bullen in den letzten Tagen gelungen, den Wert wieder zu stabilisieren und eine Erholung bis 806 USD einzuleiten. Diese Hürde habe zwar im ersten Anlauf nicht überwunden werden können, doch würden sich die Käufer gewillt zeigen, den Kampf um die Zwischenunterstützung bei 775 USD aufzunehmen.



Unterhalb von 806 USD würden weiter die Bären dominieren. Dennoch könnte der Wert an einer Bodenbildung arbeiten. Die Rückeroberung der 775 UDS-Marke im gestrigen Handel untermauere dies. Solange Platin also nicht unter 752 USD einbreche, könne die Stabilisierungsphase mit einem Ausbruch über 806 USD erfolgreich abgeschlossen werden. In der Folge könnte ein Anstieg bis 845 USD führen. Ein Abverkauf unter 752 USD würde dagegen zu weiteren Verlusten bis 730 und 705 USD führen. (06.09.2018/ac/a/m)