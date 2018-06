Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) scheiterte Anfang des Monats an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie und dem Widerstand bei 1.028 USD und setzte von dort aus zu einer Korrektur der vorherigen Kaufwelle an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In den letzten Tagen sei der Wert auch unter die Unterstützung bei 963 USD eingebrochen und erreiche aktuell die Haltemarke bei 939 USD. Diese habe in der laufenden Woche zunächst von den Bullen verteidigt werden können.



Auf dem aktuellen Niveau hätten die Bullen die Chance, bei Palladium einen kurzfristigen Boden auszubilden und mit einem Anstieg über den Widerstand bei 963 USD eine Erholung zu starten. In der Folge käme es zu einem Angriff auf die Hürde bei 982 USD. Werde diese überwunden, könnte eine steile Kaufwelle bis 1.028 USD einsetzen. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.052 USD aktiv. Allerdings müsste für dieses Szenario unbedingt auch die 939 USD-Marke verteidigt werden. Andernfalls würde sich die Abwärtsbewegung direkt bis 908 USD ausdehnen. Dort könnte anschließend ein weiterer Anstieg starten. (28.06.2018/ac/a/m)