Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche hat die Bank of America mit ihrer Goldprognose für Aufsehen gesorgt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Bank of America erkläre, dass vor allem die schwache Industrienachfrage, die rund die Hälfte der Silbernachfrage ausmache, dafür verantwortlich sei, dass sich der Silberpreis deutlich schwächer entwickelt habe als der Goldpreis. Schließlich habe die Wirtschaft den größten Einbruch seit der großen Depression erlitten und die Silbernachfrage könnte auf das tiefste Niveau seit 2004 fallen. Allerdings hätten die Analysten durchaus Hoffnung, dass sich die Wirtschaft wieder erholen werde nach Covid-19 und auch die Silbernachfrage wieder Fahrt aufnehme. Staatliche Maßnahmen zur Rettung der Wirtschaft würden nicht nur die Industrienachfrage nach Silber ankurbeln, sie würden auch dafür sorgen, dass Silber von den Anlegern als Versicherung gegen eine aufziehende Inflation ins Auge gefasst werde. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Silberpreis in den kommenden zwölf Monaten auf 20 Dollar steigen werde.Die Argumentation sei einleuchtend. Und folge man ihr, werde bei Silber viel davon abhängen, wie rasch sich die Wirtschaft nach Covid-19 erholen werde. Nach Einschätzung des "Aktionärs" habe die Bank of America mit Blick auf Silber ein etwas zu konservatives Kursziel ausgerufen. Sollte Silber den 17-Dollar-Bereich überwinden können, dürfte das Edelmetall in den Blick der Investoren rücken. Und dann seien rasch Kurse von mehr als 20 Dollar, möglicherweise sogar im Bereich von 23 bis 25 Dollar möglich. Anleger würden gut daran tun, die Schwächephase zu nutzen. (27.04.2020/ac/a/m)