Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) setzte seine im April bei 912 USD begonnene Talfahrt in den vergangenen Wochen fort und fiel unter die wichtige Unterstützung bei 845 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dadurch habe sich der Abwärtstrend beschleunigt und in der vergangenen Woche zum Bruch der Supportmarke bei 831 USD geführt. Erst an der Unterstützung bei 806 USD habe eine leichte Erholung einsetzen können. Aktuell würden die Bullen versuchen diese Unterstützung für eine Stabilisierung zu nutzen.



Mit dem Bruch der 845-USD-Marke sei bei Platin ein weiteres bärisches Signal generiert und mit dem Abverkauf auf 806 USD bestätigt worden. Hier könnte es jetzt zu einer kurzfristigen Erholung kommen. Sollte die Marke dagegen direkt gebrochen werden, lägen die nächsten Abwärtsziele bei 780 und 775 USD. Damit wäre auch die gesamte Aufwärtsbewegung seit Mitte Februar korrigiert und mittelfristig mit einem Einbruch bis 751 USD zu rechnen. Eine Erholung ausgehend von 806 USD dürfte dagegen bereits an der 831-USD-Marke scheitern. Erst deren Bruch könnte für temporäre Zugewinne bis 845 USD sorgen. (22.05.2019/ac/a/m)

