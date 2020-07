Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



157,50 EUR +1,09% (10.07.2020, 11:58)



157,50 EUR +1,35% (10.07.2020, 12:11)



DE0005659700



565970



EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (10.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Auch wenn es in den letzten Monaten durch die Coronakrise etwas in den Hintergrund gedrängt worden sei: Die Aussichten bei Eckert & Ziegler seien vor allem dank einer steigenden Nachfrage nach Krebs-Therapien unverändert gut. Dennoch könnte das Kursziel von Hauck & Aufhäuser schon bald von 210 auf 52,50 Euro fallen.Das Unternehmen habe das Geschäft in Q1 dank der Nachfrage nach medizinischen Produkten und Dienstleistungen stabil halten können, obwohl die Nachfrage aus der Industrie wegen der Coronakrise geschwächelt habe. Dennoch könnten sich die Planvorgaben für das Gesamtjahr als zu konservativ erweisen. 2021 dürfte sich das Wachstum zudem wieder beschleunigen. Die Gesellschaft profitiere als Zulieferer von einer nachhaltig steigenden Nachfrage nach Krebs-Therapien.Kurzfristig rücke bei Eckert & Ziegler aber ein anders Thema in den Fokus. Auf der Hauptversammlung am 10. Juni sei u.a. die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln beschlossen worden. Demnach möchten die Berliner Gratisaktien im Verhältnis 1:3 ausgeben. Ziel der Aktion sei es, den mit 155 Euro optisch recht hohen Aktienkurs wieder "günstiger" zu machen, um den SDAX-Wert für Investoren so attraktiver aussehen zu lassen.Split hin oder her: Bleibt die Gesellschaft auf dem eingeschlagenen Weg, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Eckert & Ziegler-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mit dem Anstieg über den horizontalen Widerstand bei 158 Euro würde ein weiteres charttechnisches Kaufsignal generiert. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot weiter auf dieses Szenario. (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link