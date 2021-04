Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (28.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Die Aktie von Eckert & Ziegler befinde sich im Höhenflug. Seit Jahresanfang stehe für die Papiere des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens ein Plus von 75 Prozent zu Buche. In den vergangenen zwölf Monaten sei es um 136 Prozent nach oben gegangen. Auf Sicht von fünf Jahren habe der Titel sogar satte 1.540 Prozent an Wert zulegen können. Die Marktkapitalisierung betrage mittlerweile 1,6 Milliarden Euro.Als Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie befinde sich Eckert & Ziegler in dem aktuell ambitionierten Umfeld auch operativ auf Kurs. Die schwächere Entwicklung im Industriegeschäft habe durch den erneuten Nachfrageschub bei den medizinischen Produkten und Dienstleistungen größtenteils aufgefangen werden können.Eckert & Ziegler profitiere von einer steigenden Nachfrage nach Krebstherapien. Die Berliner hätten sich als Lieferant der radioaktiven Komponenten für die Pharmaunternehmen stark positioniert. Dieses Segment habe extrem hohe Markteintrittsbarrieren. Stark gefragt: das Radioisotop Gallium-68 zur Lokalisierung und Behandlung von Tumoren, das im Gallium-68-Generator von Eckert & Ziegler erzeugt werden könne. Als Teil eines Duopols könne die Gesellschaft dabei von Vorteilen bei der Preisbildung profitieren.Eckert & Ziegler werde im Radiopharma-Geschäft zu dem, was der Pharma- und Laborausrüster Sartorius im Bereich Biopharma bereits sei, laute daher die Prognose der Analysten von Hauck & Aufhäuser. Die Aktie könnte ihren Lauf fortsetzen und im laufenden Jahr die 100 Prozent Gewinn vollmachen.Anleger lassen die Gewinne laufen, stellen sich aber auch auf gesunde Verschnaufpausen ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link