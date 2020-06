Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

140,50 EUR +0,29% (22.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

141,40 EUR +0,78% (22.06.2020, 17:59)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (22.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Das Papier des Berliner Unternehmens laufe seit Monaten seitwärts. Eckert & Ziegler habe zuletzt mit einigen Problemen kämpfen müssen, doch die Talsohle sollte im zweiten Quartal durchrschritten sein. Die anziehende Gewinndynamik sollte sich dann auch in höheren Kursen der Eckert & Ziegler-Aktie widerspiegeln. Sollte dann auch die 200-Tage-Linie überwunden werden, dann dürfte der Titel die alten Hochs im Bereich von 200 Euro wieder ansteuern. Mutige Anleger könnten bei Eckert & Ziegler auf dem aktuellen Kursniveau einen Fuß in die Tur stellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.06.2020)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: