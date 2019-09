Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

173,20 EUR +7,85% (05.09.2019, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

175,40 EUR +8,54% (05.09.2019, 13:21)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (05.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein neues Kursziel für Eckert & Ziegler treibe die Aktie des Medizin- und Strahlentechnik-Unternehmens auf ein neues Allzeithoch. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden die Gesellschaft als "König der Präzisionsonkologie" bezeichnen und das Kursziel von 110 auf 210 Euro nach oben schrauben. Die Real-Depot-Aktie baue ihren Jahresgewinn damit auf 180 Prozent aus.Eckert & Ziegler sei ein Anbieter von Spezialkomponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Der Markt sei stark reguliert, die Markteintrittsbarrieren entsprechend hoch. Zu den Kunden würden vor allem internationale Medizingerätehersteller und Kliniken zählen. Viel Potenzial würden die Berliner in China sehen. Der Gesundheitsmarkt im Reich der Mitte erwache, heiße es in einer Unternehmenspräsentation.Heute sorge Hauck & Aufhäuser für Aufsehen: Vor allem mit seiner Radiopharma-Sparte seien die Berliner der größte Profiteur steigender Nachfrage nach dem Radioisotop Gallium-68 zur Lokalisierung und Behandlung von Tumoren, so Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser. Der Gallium-68-Generator der Berliner sei enorm kosteneffizient. Die Gesellschaft sei Teil eines Duopols, daher sei die Preisbildung stark. Das Wachstum könnte sogar noch besser ausfallen als von ihm derzeit prognostiziert, sollte Eckert & Ziegler schneller als gedacht neue Kapazitäten aufbauen. Auf die Ergebnisentwicklung gemünzt rechne Halitsa für das laufende Jahr mit einer positiven Gewinnüberraschung. Er liege mit seiner Prognose von 4,40 Euro je Aktie deutlich über dem Unternehmensziel von 4,00 Euro.Die imposante Rally setze sich fort - heute sei ein neues Allzeithoch bei 174,80 Euro markiert worden. Seit Jahresbeginn stehe ein Gewinn von rund 180 Prozent zu Buche."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot seit dem 11. März auf steigende Kurse. Die Position liegt mittlerweile über 100 Prozent im Plus, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link