Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (12.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Rekordstände der Aktie von Eckert & Ziegler gebe es mit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal keine. Die erwartete Erhöhung der Gewinnprognosen bleibe aufgrund von einmaligen Sonderbelastungen aus. Die operative Entwicklung Anbieters von Spezialkomponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin könne sich aber dennoch sehen lassen.Im Vergleich zum Vorjahr habe Eckert & Ziegler den Gewinn je Aktie in den ersten neun Monaten um 46 Prozent auf 3,66 Euro pro Aktie gesteigert. Allein im dritten Quartal 2019 sei ein Gewinn je Aktie von 1,11 Euro verbucht worden. Das zeige, wie stark die Gesellschaft derzeit unterwegs sei.Beim Umsatz werde für das Geschäftsjahr 2019 weiterhin ein Wert von etwa 180 Millionen Euro (Vorjahr: 168,7 Millionen Euro) erwartet. In den ersten neun Monaten seien die Erlöse bereits um acht Prozent auf 133,2 Millionen Euro gestiegen. Wachstumstreiber sei erneut vor allem das Segment Radiopharma gewesen.Die aktuell schwer einschätzbaren, auf jeden Fall aber nur einmaligen Sonderbelastungen könnten in der Summe bis zu 1,8 Millionen Euro - oder umgerechnet 0,35 Euro je Aktie - ausmachen. Aber selbst so sollte es der Gesellschaft am Ende des Jahres gelingen, die aktuelle Gewinnprognose von 4,00 Euro je Aktie zu übertreffen. Zur Erinnerung: Nach neun Monaten stünden bereits 3,66 Euro je Aktie zu Buche. Zudem sei im kommenden Jahr mit einer Fortsetzung des dynamischen Wachstums zu rechnen.Die Aktie von Eckert & Ziegler habe im laufenden Jahr schon ordentlich für Furore gesorgt. Die Aktie falle nach der ausgebliebenen Prognoseerhöhung - auf die neben den Analysten auch der "Aktionär" im Vorfeld spekuliert habe - zurück und verharre damit zunächst weiter in ihrer Seitwärtsrange zwischen 148 und 165 Euro. Hauck & Aufhäuser hätten ihr Kursziel mit 210 Euro bestätigt und würden den Rücksetzer als Kaufgelegenheit sehen. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link