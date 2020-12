NYSE-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Eastman Kodak sei es gestern zu einer großen Erleichterung gekommen. Offensichtlich sei bei der Kreditvergabe mit rechten Dingen zugegangen. Der Aktienprofi erschließe sich die Logik der Geldflöße allerdings nicht unbedingt. Es gibt nämlich sicherlich interessantere Unternehmen in dem Bereich, die mit dem Geld etwas Sinnvolleres hätten anfangen können, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:10,685 EUR +7,41% (08.12.2020, 11:50)