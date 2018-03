Tradegate-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

4,00 EUR -2,56% (15.03.2018, 19:41)



NYSE-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

4,95 USD -1,98% (15.03.2018, 20:28)



ISIN Eastman Kodak-Aktie:

US2774614067



WKN Eastman Kodak-Aktie:

A1W4RC



Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODN



NYSE Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODK



Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Die Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein Anbieter von Produkten für die professionelle Druckerzeugung. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Druckmaschinen für den Werbe- und Verpackungsdruck sowie Tintenstrahldrucker und Druckerpatronen für den Privatgebrauch. Das Unternehmen hat sich nach seinem Insolvenzverfahren so gut wie vollständig aus dem Fotografiebereich zurückgezogen. (15.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) war früher eine große Nummer: In den 1890er Jahren gegründet stieg der Konzern zu einem der weltweit bedeutendsten Hersteller für fotografische Ausrüstung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kodak gelte sogar als "Erfinder" der digitalen Fotografie. Doch weil das Management an diese Revolution selbst nicht geglaubt habe, sei viel zu lange an der analogen Technik festgehalten worden. Die Folge: 2012 sei die Gesellschaft in die Insolvenz geschlittert - und seither nie mehr auf die Beine gekommen.Umso aufsehenerregender sei Anfang des Jahres die Ankündigung eines Blockchain-Projekts gewesen. Mit der Kryptowährung "KodakCoin" sollten Fotografen ihre Autorenrechte absichern und die Bilder vermarkten können. Dafür solle eigene Blockchain-basierte Rechte-Verwaltungsplattform namens KodakOne eingesetzt werden. Laut Experten sei die Idee spannend, da Kodak mit der Rechteverwertung ein zentrales Problem in der Fotografen-Welt angehe und die Blockchain-Technologie wie geschaffen scheine, dieses Problem zu lösen.Angetrieben von diesen Aussichten sei der Aktienkurs in den Tagen nach der Meldung um mehr als 300 Prozent nach oben geschossen. Inzwischen sei etwas Ruhe eingekehrt und die Aktie habe einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben - auch, weil Kodak der Ankündigung bislang keine Taten habe folgen lassen. Zudem sei noch unklar, wie viel Geld Kodak mit einer solchen Lösung verdienen könne und auf wieviel Nachfrage der Kodak-Coin treffen werde. Die Korrektur bei Kryptowährungen habe ein Übriges getan. Inzwischen ist die Aktie aber auf ein Niveau angekommen, auf dem weitere Ankündigungen für neue Impulse sorgen sollten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2018)Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie: