Die E*TRADE Financial Corporation (ISIN: US2692464017, WKN: A1CZ84, Ticker-Symbol: ETRA, Nasdaq-Symbol: ETFC) ist ein Finanzdienstleister mit Hauptsitz in New York, USA.



Das Hauptgeschäftsfeld der E*TRADE Financial Corporation ist das Online-Discount-Brokerage für Aktien, Anleihen, Optionen, Investmentfonds, ETFs. Die Kunden der E*TRADE Financial Corporation handeln dabei hauptsächlich eigenständig über das Internet oder per Telefon. Die E*TRADE Financial Corporation bietet zudem Bankprodukte für Investoren wie Tagesgeldkonten und Festgeldkonten an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E*TRADE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Finanzdienstleisters E*TRADE Financial Corporation (ISIN: US2692464017, WKN: A1CZ84, Ticker-Symbol: ETRA, Nasdaq-Symbol: ETFC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den US-Brokern herrsche seit Jahren harter Konkurrenzkampf. Größe sei in diesem Umfeld Trumpf, weshalb in der Branche das Übernahmefieber grassiere. Nach der geplanten Übernahme von TD Ameritrade durch den Konkurrenten Charles Schwab bahne sich nun der nächste Milliardendeal an.Wie die beiden Unternehmen am Donnerstag vor US-Handelsstart mitgeteilt hätten, wolle Morgan Stanley den Retail-Broker E*TRADE übernehmen. Die US-Investmentbank biete demnach 58,74 Dollar in eigenen Aktien pro E*TRADE-Anteilsschein. Insgesamt werde der Broker bei dem Deal mit rund 13 Milliarden Dollar bewertet. Dies entspreche einem rund 30-prozentigen Aufschlag auf den Vortagesschlusskurs.Im Gegenzug erhalte Morgan Stanley Zugang zu fünf Millionen Privatkunden, 360 Milliarden Dollar an Assets sowie günstige Kundeneinlagen, welche das Institut in die eigene Kreditvergabe umleiten könne. "E*TRADE stellt eine außergewöhnliche Wachstumschance für unser Vermögensverwaltungsgeschäft dar", habe Morgan Stanley-CEO James Gorman kommentiert. Darüber hinaus sei es ein weiterer Schritt hin zu gleichmäßigeren Einnahmen.Der Deal solle im vierten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Nach Informationen des "Wall Street Journal" (WSJ), das vorab über die Transaktion berichtet habe, sei es die größte Übernahme einer US-Bank seit der Finanzkrise 2008.Im harten Konkurrenzkampf um Kunden habe zuletzt vor allem Rivale Charles Schwab massiv die Daumenschrauben angezogen und zuerst die Handelsgebühren gestrichen und anschließend durch die Übernahme des Konkurrenten TD Ameritrade ein neues Branchenschwergewicht geschmiedet."Der Aktionär" habe Charles Schwab daraufhin als Favoriten unter den US-Brokern auserkoren und die Aktie im Oktober 2019 zum Kauf empfohlen. Das Kursplus betrage seitdem fast 20 Prozent. Investierte Anleger sollten hier die Gewinne laufen lassen.Bei E*TRADE sollten Anleger allerdings nicht mehr auf den Zug aufspringen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2020)