Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter.(23.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON wolle mit milliardenschweren Investitionen Wachstum und Digitalisierung seines Geschäfts beschleunigen. Bis 2026 sollten rund 22 Mrd. Euro in die Energienetze investiert werden, um die Energiewende voranzutreiben, habe E.ON im Zusammenhang mit einem Kapitalmarkttag mitgeteilt. An der Börse sei das nicht gut angekommen.Sowohl bei den Energienetzen als auch im Vertriebsgeschäft spiele Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Zudem wolle E.ON sein Portfolio umstrukturieren. Dabei sei die Veräußerung von nicht mehr passenden Geschäften genauso enthalten wie Partnerschaften. Durch die Optimierung des Portfolios rechne der Versorger in den nächsten fünf Jahren mit Erlösen von 2 bis 4 Mrd. Euro. Durch verschiedene Maßnahmen wolle das Management zudem bis 2026 Einsparungen i.H.v. rund 500 Mio. Euro pro Jahr erreichen.Die Gesamtinvestitionen i.H.v. 27 Mrd.Euro in das Kerngeschäft habe der DAX-Konzern bereits am Montagabend mitgeteilt. Das Kerngeschäft von E.ON umfasse die Geschäftsaktivitäten ohne die auslaufenden Kernenergie. Zudem seienneue Zielmarken u.a. für das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft veröffentlicht worden.Dieses solle bis 2026 auf 7,8 Mrd.Euro wachsen. Dies entspreche laut E.ON einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von rund 4%. Für 2021 peile das Unternehmen im Kerngeschäft ein EBITDA von 6,3 bis 6,5 Mrd.Euro an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle laut den neuen Zielen um 8 bis 10% jährlich wachsen und so bis 2026 bis auf 90 Cent zulegen.Verantwortlich für das Kursminus sei am Dienstag v.a. das schwache Marktumfeld. Positive Impulse könnten die wenig überraschenden Ziele aber zunächst nicht liefern. Es gelte deshalb weiter: Dividendenjäger und konservative Anleger seien mit der E.ON-Aktie gut beraten. Für spekulative Anleger sei der DAX-Titel dagegen nicht geeignet, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)